Agrimensor de Palotina, Eugênio Leszczynski recebe o título de cidadão honorário em sessão emocionante

Eugênio Leszczynski recebeu a placa de honraria das mãos do autor do projeto o vereador Enio Moesch (PSDB)

Em sessão solene emocionante, o pioneiro e agrimensor de Palotina, Eugênio Adriano Leszczynski recebeu no dia 18 de dezembro o título de cidadão honorário das mãos do autor do projeto de decreto legislativo 04/2014 vereador Enio Moesch (PSDB). A sessão foi realizada no plenário da Câmara de Vereadores e contou com presença dos demais vereadores, do prefeito Jucenir Stentzler (PTB), do vice-prefeito Idenir Pedrinho Brum (PTB), familiares e amigos pioneiros do homenageado. A esposa de Eugênio, Élige de Carli, conhecida como Zile, foi a primeira professora de Palotina.

Foi lido o histórico de vida do pioneiro, o qual relatou o trabalho de Eugênio como agrimensor que fez a demarcação das terras palotinenses em 1953, quando o mesmo chegou em Palotina pela empresa colonizador Pinho e Terra. Foram muitas palmas ao agrimensor que em seu discurso agradeceu a presença de todos os amigos e se emocionou: “Aqui hoje neste plenário, temos a presença de grandes amigos meus, de pioneiros que chegaram aqui em Palotina e colaboraram com o crescimento do município. Da época que cheguei até os dias atuais muitas coisas mudaram, mais à vontade de ver a nossa cidade se desenvolver não foi alterada”, disse o pioneiro.

Eugênio está finalizando um livro que conta a história dos primeiros moradores de Palotina, que quando chegaram ao atual município, se instalaram na época, na Fazenda Pozzan, local onde está o Marco Histórico da cidade, recentemente mudado, antes era uma cruz de madeira, sendo a mesma retirada e restaurada, agora foi colocada uma pedra retirada da propriedade de Eugênio simbolizando o marco inicial. Na Fazenda Pozzan, também havia a República, local onde os pioneiros se hospedaram assim que chegaram e aonde foi celebrada a primeira missa de Palotina. No dia 3 de dezembro deste ano, Dia do Pioneiro no Município foi inaugurado o marco.

Reportagem e fotos: Marcelo Nava/Assessoria da Câmara