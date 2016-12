Solenidade marca diplomação dos novos conselheiros tutelares

Na manhã de segunda-feira, dia 21, o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes (CMDCA) de Palotina realizou a diplomação dos novos conselheiros tutelares, eleitos no 8º processo de escolha e 1º processo em data unificada em todo o país no dia 4 de outubro. A entrega do diploma aconteceu no auditório da Assistência Social.

A solenidade contou com a presença do prefeito Jucenir Stentzler; vice-prefeito, Chico Brum; Secretário da Assistência Social, Darcy Gris; dos Vereadores, Eloir Berno, Oswaldo Paulino de Freitas e Eurico Barbosa e da presidente do CMDCA, Marcia Biff Sabadin.

Os novos conselheiros foram eleitos para um mandato de quatro anos, com posse no dia 10 de janeiro de 2016. Foram diplomados como titulares: José Maria, Ivo de Andrade, Neide Aparecida Asch Ceolin, Dariane Benetti e Claudete Iris Schuck. Os suplentes são: Junilde Zanela, Juliana Gris e Manuella Eugênia da Silva.