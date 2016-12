Prefeitura de Palotina realiza operação tapa-buracos nas ruas da cidade

A Administração Municipal de Palotina, por meio da Secretaria de Obras e Viação está aproveitando os períodos de sol para realizar os serviços de tapa-buraco nas ruas e avenidas do município. As ações de pavimentação com recursos próprios visam recuperar os trechos danificados, possibilitando melhor condições de trafegabilidade na área urbana.

“Este serviço só pode ser realizado agora devido às melhores condições climáticas. Com o volume de chuva que atingiu a região nos últimos dias, estávamos impossibilitados de viabilizar o trabalho, o que ocasionou um grande desgaste da malha asfáltica”, comentou o chefe de Gabinete da secretária de Obras, Rosângelo Maltauro.

Maltauro destaca que após ser concluída a recuperação do asfalto no perímetro urbano, será efetuada a manutenção e recuperação da estrada da Linha Catarina.