Campanha de Incentivo Fiscal termina no dia 31

Termina no dia 31 de dezembro o prazo para os contribuintes efetuarem a destinação do Imposto de renda 2015. A campanha tem como objetivo sensibilizar e orientar as empresas e pessoas físicas sobre o incentivo fiscal, visando captar recursos para investir em projetos infanto-juvenis e de idosos.

Os contribuintes podem antecipar a destinação dos recursos para a campanha de incentivo fiscal, através das cooperativas de crédito, Sicredi e o Sicoob que dispõem de linhas de crédito específicas para aportar os valores necessários, sejam para pessoas físicas ou jurídicas

No site do município de Palotina (www.palotina.pr.gov.br) há um link para emissão das guias de receita. Para acessar clique em “Campanha de Incentivo Fiscal”. Na sequência será redirecionado para outra janela, vá a débitos e emissão de guias diversas, preencha o formulário totalmente. Ao término será gerando o boleto para pagamento. É importante que seja selecionado o tipo de pessoa e a destinação da taxa, seja para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) ou Conselho Municipal Direito dos Idosos (CMDI).