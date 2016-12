Na terça-feira, dia 22, o artesão Franquilin Gaspar de Maia esteve expondo seu trabalho

A Sala do Empreendedor de Palotina em parceria com a Sicredi oferecem aos Microempreendedores Individuais (MEIs) um espaço para exposição e amostra dos trabalhos desenvolvidos. De acordo com a agente de desenvolvimento, Marilete de Carvalho, esta parceria é de fundamental importância para a divulgação dos produtos e marketing dos empreendedores.