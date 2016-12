Emenda Parlamentar garante 100 mil para manutenção de UBS’s

O secretário de Administração Rodrigo Schanoski, acompanhado do vereador Edio Sartori estiveram na segunda-feira (21) na ACICAM (Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão) para receber emenda parlamentar do deputado federal Rubens Bueno (PPS). O documento no valor de R$ 100 mil será destinado para manutenção de UBS (Unidade Básica de Saúde) no exercício 2016.

De acordo com o secretário de Administração Rodrigo Schanoski esta é mais uma conquista para a melhoria da saúde pública do município. “Esse recurso será usado para custeio e manutenção das atividades das UBS’s, melhorando ainda mais a saúde da população maripaense”, ressalta.