Natal na Praça 2015 encanta público maripaense

O Natal na Praça 2015 foi novamente um sucesso e encantou a todos que participaram dos oito dias de atividades. Mesmo com a instabilidade do clima, a comunidade presente em todos os dias de evento, mostrou a importância da valorização dos artistas, que deram um show de talento.

A programação foi encerrada no sábado (19), e contou com uma grande diversidade artística e cultural. Durante o evento, além de apresentações de ginástica rítmica, viola caipira, ballet, arte circense, Banda Sinfônica, violão e percussão, o público contou com show do Mágico Bianconi, intervenções com alunos de língua alemã, acordeon, canto e musicalização, talentos locais e karatê.