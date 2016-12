Inaugurada nova Unidade da Sicredi em Maripá

A Cerimônia aconteceu no dia 21 de dezembro, com a participação de centenas de associados e convidados. A Sicredi está presente em Maripá há 26 anos, com o objetivo de gerar desenvolvimento, financiando as atividades produtivas dos associados e nas parcerias com as mais diversas instituições. A nova unidade, com 560 metros quadrados de área construída, é um presente aos mais de 4 mil associados e poupadores que operam com a cooperativa de crédito, representando mais de 75% da população do município.