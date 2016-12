Show de Mágica atrai milhares de pessoas na Praça das Orquídeas

Show com Mágico Bianconi na Praça das Orquídeas

Pombos, coelho e objetos desaparecidos. O show do mágico Bianconi foi um verdadeiro espetáculo. Apesar da chuva que atrasou o início da programação do Natal na Praça de quinta-feira, dia 17, milhares de pessoas estiveram na Praça das Orquídeas para prestigiar o show com o mágico Bianconi. O espetáculo superou as expectativas do público e encantou toda comunidade maripaense.

Durante o show, diversos munícipes tiveram a oportunidade de subir ao palco para acompanhar as mágicas de Bianconi. O artista, conhecido internacionalmente, já se apresentou em vários programas de televisão como o Programa do Ratinho, além de ter sido vencedor do quadro “Se Vira nos Trinta” do Domingão do Faustão.

Nesta sexta feira, dia 18, a programação conta com apresentação dos alunos de acordeon, dos alunos de canto e musicalização e noite dos talentos locais. No sábado, 19 de dezembro, encerrando a maratona de atrações realizadas desde o dia 9 de dezembro, o público prestigia apresentações com alunos de Viola Caipira do município, concerto com a Orquestra de Viola Caipira de Maripá e intervenção com alunos de língua alemã.

Assessoria de Comunicação/Prefeitura de Maripá