Maripá conquista seis camas elétricas para Pronto Atendimento

Camas elétricas motorizadas recebidas do Governo do Estado

O comprometimento da administração municipal em proporcionar saúde de qualidade à população maripaense mais uma vez é demonstrada pela recente conquista da Secretaria de Saúde. Na quarta-feira, dia 16, a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) entregou seis camas elétricas motorizadas com colchão e suporte para soro que serão utilizadas no Pronto Atendimento 24 horas.

Os equipamentos são avaliados em R$ 8.945,00 cada, totalizando R$ 53.670,00 investidos pelo Estado em Maripá. A secretária de Saúde Andréia Bento Maria Scudeller comemora mais esta conquista. “É uma alegria muito grande receber equipamentos modernos de alta tecnologia para conforto e comodidade da população de Maripá”, enaltece. Segundo ela, a SESA concedeu a Maripá o Termo de Cessão de Uso, no qual os equipamentos deverão ser restituídos ao Estado quando extinto o prazo do documento.

O pleito foi viabilizado pelo deputado estadual Élio Rusch e garantido pelo governador Beto Richa durante audiência no Palácio Iguaçu em Curitiba no dia 1º de dezembro, quando o prefeito Anderson Bento Maria realizou sua declaração em nome dos prefeitos da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (AMOP) reivindicando ao governo o cumprimento dos convênios pendentes de cada município.

A execução das obras do Pronto Atendimento 24 horas iniciou no começo de dezembro e está prevista para ser concluída no segundo semestre de 2016. São quase R$ 500 mil de investimento na construção do prédio, localizado em frente ao Centro de Saúde de Maripá.

Segundo o prefeito Anderson o município vem se antecipando na aquisição de equipamentos e contratação de servidores para que o atendimento inicie imediatamente após a conclusão das obras. “Temos um concurso público em andamento para contratação de médicos, enfermeiros e outros servidores destinados ao PA”, ressalta. Ele acrescenta que receber a notícia da chegada dos equipamentos foi uma surpresa e uma grande conquista para o município. “Nosso Pronto Atendimento terá camas de alta tecnologia para melhor atender à população maripaense, objetivando melhorar cada vez mais a qualidade de vida da comunidade”, comemora.

Assessoria de Comunicação/Prefeitura de Maripá